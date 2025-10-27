Microsoft xStock（MSFTX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 557.84 $ 557.84 $ 557.84 24H最低价 $ 583.01 $ 583.01 $ 583.01 24H最高价 24H最低价 $ 557.84$ 557.84 $ 557.84 24H最高价 $ 583.01$ 583.01 $ 583.01 历史最高 $ 767.64$ 767.64 $ 767.64 最低价 $ 490.75$ 490.75 $ 490.75 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +4.27% 漲跌幅（7D） +16.23% 漲跌幅（7D） +16.23%

Microsoft xStock（MSFTX）当前实时价格为 $581.63。过去 24 小时内，MSFTX 的交易价格在 $ 557.84 至 $ 583.01 之间波动，市场活跃度显著。MSFTX 的历史最高价为 $ 767.64，历史最低价为 $ 490.75。

从短期表现来看，MSFTX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +4.27%，过去 7 天内累计变动为 +16.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Microsoft xStock（MSFTX）市场信息

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.21M$ 13.21M $ 13.21M 流通量 2.19K 2.19K 2.19K 总供应量 22,719.557042978 22,719.557042978 22,719.557042978

Microsoft xStock 的当前市值为 $ 1.27M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSFTX 的流通量为 2.19K，总供应量是 22719.557042978，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.21M。