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Microsoft Tokenized Stock Defichain 价格 (DMSFT)

USD

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 实时价格图表

$18.78
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0.00%(1D)

今天 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的价格

今天 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的实时价格为 18.78 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DMSFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Microsoft Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.15 USD
- Microsoft Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 +0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 价格表现 USD

今天内，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00346973
在过去30天内，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.4594405820
在过去60天内，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.5019414320
在过去90天内，Microsoft Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.24504692926374

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00346973+0.02%
30天$ -4.4594405820-23.74%
60天$ -7.5019414320-39.94%
90天$ +8.24504692926374+78.26%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 价格分析

Microsoft Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 18.74
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$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 355.06
$ 355.06$ 355.06

--

+0.02%

+2.61%

Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT)

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Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 资源

官网

大家还在问：关于 Microsoft Tokenized Stock Defichain (DMSFT) 的其他问题

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DMSFT 兑换为当地货币

1 DMSFT 兑换 AUD
A$30.048
1 DMSFT 兑换 GBP
15.024
1 DMSFT 兑换 EUR
18.0288
1 DMSFT 兑换 USD
$18.78
1 DMSFT 兑换 MYR
RM83.571
1 DMSFT 兑换 TRY
673.4508
1 DMSFT 兑换 JPY
¥2,904.7026
1 DMSFT 兑换 RUB
1,839.1254
1 DMSFT 兑换 INR
1,627.0992
1 DMSFT 兑换 IDR
Rp307,868.8032
1 DMSFT 兑换 PHP
1,097.3154
1 DMSFT 兑换 EGP
￡E.943.1316
1 DMSFT 兑换 BRL
R$110.2386
1 DMSFT 兑换 CAD
C$27.0432
1 DMSFT 兑换 BDT
2,290.7844
1 DMSFT 兑换 NGN
29,026.1802
1 DMSFT 兑换 UAH
784.8162
1 DMSFT 兑换 VES
Bs1,070.46
1 DMSFT 兑换 PKR
Rs5,236.9908
1 DMSFT 兑换 KZT
9,745.6932
1 DMSFT 兑换 THB
฿631.1958
1 DMSFT 兑换 TWD
NT$618.2376
1 DMSFT 兑换 CHF
Fr17.0898
1 DMSFT 兑换 HKD
HK$146.2962
1 DMSFT 兑换 MAD
.د.م188.3634