MicroBuy Bot（MICROBUY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -22.13% 漲跌幅（7D） -27.24% 漲跌幅（7D） -27.24%

MicroBuy Bot（MICROBUY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MICROBUY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MICROBUY 的历史最高价为 $ 0.00189287，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MICROBUY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -22.13%，过去 7 天内累计变动为 -27.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MicroBuy Bot（MICROBUY）市场信息

市值 $ 34.48K$ 34.48K $ 34.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.48K$ 34.48K $ 34.48K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

MicroBuy Bot 的当前市值为 $ 34.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MICROBUY 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999999.9999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.48K。