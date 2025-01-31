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Micro Bitcoin Finance 价格 (MBTC)

USD

Micro Bitcoin Finance (MBTC) 实时价格图表

$1.55
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-0.20%(1D)

今天 Micro Bitcoin Finance (MBTC) 的价格

今天 Micro Bitcoin Finance (MBTC) 的实时价格为 1.55 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Micro Bitcoin Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.49 USD
- Micro Bitcoin Finance 当天价格变化为 -0.25%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Micro Bitcoin Finance (MBTC) 价格表现 USD

今天内，Micro Bitcoin Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003936152142601
在过去30天内，Micro Bitcoin Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0229863450
在过去60天内，Micro Bitcoin Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0692479550
在过去90天内，Micro Bitcoin Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003936152142601-0.25%
30天$ -0.0229863450-1.48%
60天$ +0.0692479550+4.47%
90天$ 0--

Micro Bitcoin Finance (MBTC) 价格分析

Micro Bitcoin Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.55
$ 1.55$ 1.55

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 3,803.99
$ 3,803.99$ 3,803.99

--

-0.25%

-1.05%

Micro Bitcoin Finance (MBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.49
$ 3.49$ 3.49

0.00
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什么是Micro Bitcoin Finance (MBTC)

The Micro Bitcoin mBTC is frictionless mining generation mBTC hard-coded on its smart contract to use as future store of value currency. mBTC is a community driven, fair launched DeFi Token. Two simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition.

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Micro Bitcoin Finance (MBTC) 资源

官网

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MBTC 兑换为当地货币

1 MBTC 兑换 AUD
A$2.48
1 MBTC 兑换 GBP
1.24
1 MBTC 兑换 EUR
1.488
1 MBTC 兑换 USD
$1.55
1 MBTC 兑换 MYR
RM6.8975
1 MBTC 兑换 TRY
55.583
1 MBTC 兑换 JPY
¥239.7385
1 MBTC 兑换 RUB
151.7915
1 MBTC 兑换 INR
134.292
1 MBTC 兑换 IDR
Rp25,409.832
1 MBTC 兑换 PHP
90.5665
1 MBTC 兑换 EGP
￡E.77.841
1 MBTC 兑换 BRL
R$9.0985
1 MBTC 兑换 CAD
C$2.232
1 MBTC 兑换 BDT
189.069
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1 MBTC 兑换 UAH
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1 MBTC 兑换 VES
Bs88.35
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Rs432.233
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1 MBTC 兑换 TWD
NT$51.026
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Fr1.4105
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HK$12.0745
1 MBTC 兑换 MAD
.د.م15.5465