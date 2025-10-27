MicDrop（MICDROP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.53%

MicDrop（MICDROP）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MICDROP 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MICDROP 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MICDROP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -1.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MicDrop（MICDROP）市场信息

市值 $ 4.70K 成交量（24H） $ 2.19 完全稀释市值 $ 4.70K 流通量 999.93M 总供应量 999,932,861.577805

MicDrop 的当前市值为 $ 4.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.19。MICDROP 的流通量为 999.93M，总供应量是 999932861.577805，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.70K。