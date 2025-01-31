MiaSwap 价格 (MIA)
今天 MiaSwap (MIA) 的实时价格为 0.00505182 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
MiaSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.57 USD
- MiaSwap 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，MiaSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，MiaSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016595349。
在过去60天内，MiaSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0027985248。
在过去90天内，MiaSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0016595349
|-32.85%
|60天
|$ -0.0027985248
|-55.39%
|90天
|$ 0
|--
MiaSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-2.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MiaSwap is the first AMM decentralized exchange in the ONUS Chain ecosystem, providing various farming features, including: - Swap: With this feature, users can trade and exchange assets easily and quickly with abundant liquidity. - Add Liquidity: Users add their assets to liquidity pools to receive the transaction fees and LP tokens of the pool provided with liquidity. - Yield Farm: This feature allows users to stake LP tokens to receive MIA as rewards, thereby increasing passive income with an attractive APR. - Mining Pools: With Mining Pools, users can stake MIA and ONUS to get other assets in return. By staking the MIA received from Yield Farm.
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|1 MIA 兑换 AUD
A$0.008082912
|1 MIA 兑换 GBP
￡0.004041456
|1 MIA 兑换 EUR
€0.0048497472
|1 MIA 兑换 USD
$0.00505182
|1 MIA 兑换 MYR
RM0.022480599
|1 MIA 兑换 TRY
₺0.1811582652
|1 MIA 兑换 JPY
¥0.7813649994
|1 MIA 兑换 RUB
₽0.4947247326
|1 MIA 兑换 INR
₹0.4376896848
|1 MIA 兑换 IDR
Rp82.8167080608
|1 MIA 兑换 PHP
₱0.2951778426
|1 MIA 兑换 EGP
￡E.0.2537024004
|1 MIA 兑换 BRL
R$0.0296541834
|1 MIA 兑换 CAD
C$0.0072746208
|1 MIA 兑换 BDT
৳0.6162210036
|1 MIA 兑换 NGN
₦7.8080424738
|1 MIA 兑换 UAH
₴0.2111155578
|1 MIA 兑换 VES
Bs0.28795374
|1 MIA 兑换 PKR
Rs1.4087505252
|1 MIA 兑换 KZT
₸2.6215914708
|1 MIA 兑换 THB
฿0.1697916702
|1 MIA 兑换 TWD
NT$0.1663059144
|1 MIA 兑换 CHF
Fr0.0045971562
|1 MIA 兑换 HKD
HK$0.0393536778
|1 MIA 兑换 MAD
.د.م0.0506697546