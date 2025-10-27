mfercoin（MFER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00419241 24H最高价 $ 0.00481349 历史最高 $ 0.263597 最低价 $ 0.00351173 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） +12.11% 漲跌幅（7D） -12.78%

mfercoin（MFER）当前实时价格为 $0.0047119。过去 24 小时内，MFER 的交易价格在 $ 0.00419241 至 $ 0.00481349 之间波动，市场活跃度显著。MFER 的历史最高价为 $ 0.263597，历史最低价为 $ 0.00351173。

从短期表现来看，MFER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 +12.11%，过去 7 天内累计变动为 -12.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

mfercoin（MFER）市场信息

市值 $ 4.80M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.80M 流通量 1000.00M 总供应量 999,998,066.04

mfercoin 的当前市值为 $ 4.80M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MFER 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998066.04，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.80M。