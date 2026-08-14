Mezo USD 今日价格

Mezo USD (MUSD) 今日实时价格为 $ 0.98998，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 MUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.98998 每 MUSD。

Mezo USD 目前市值在 $ 30,778,974 排名第 #-，流通供应量为 31.09M MUSD。过去 24 小时内，MUSD 的交易价格在 $ 0.989155（低点）和 $ 0.99194（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.16，而历史最低价为 $ 0.91906。

短期表现方面，MUSD 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +0.73%。过去一天，总交易量达到 $ 186.05K。

Mezo USD（MUSD）市场信息

市值 $ 30.78M$ 30.78M $ 30.78M 成交量（24H） $ 186.05K$ 186.05K $ 186.05K 完全稀释市值 $ 30.78M$ 30.78M $ 30.78M 流通量 31.09M 31.09M 31.09M 总供应量 31,092,958.36596222 31,092,958.36596222 31,092,958.36596222

Mezo USD 的当前市值为 $ 30.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 186.05K。MUSD 的流通量为 31.09M，总供应量是 31092958.36596222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.78M。