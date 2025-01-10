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Mexican Peso Tether 价格 (MXNT)

USD

Mexican Peso Tether (MXNT) 实时价格图表

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今天 Mexican Peso Tether (MXNT) 的价格

今天 Mexican Peso Tether (MXNT) 的实时价格为 0.04833321 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MXNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mexican Peso Tether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.73K USD
- Mexican Peso Tether 当天价格变化为 -0.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Mexican Peso Tether (MXNT) 价格表现 USD

今天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00046949447973024
在过去30天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010676467
在过去60天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008820085
在过去90天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00347779

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00046949447973024-0.96%
30天$ -0.0010676467-2.20%
60天$ -0.0008820085-1.82%
90天$ -0.00347779-6.71%

Mexican Peso Tether (MXNT) 价格分析

Mexican Peso Tether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04830438
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$ 0.04891877
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$ 0.071128
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-0.13%

-0.96%

-0.32%

Mexican Peso Tether (MXNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 1.73K
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什么是Mexican Peso Tether (MXNT)

MXN₮ is a stable digital asset that is pegged 1:1 to the Mexican Peso. MXN₮ was built by the trusted team of developers behind Tether USD₮ and it operates under tether.to.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Mexican Peso Tether (MXNT) 资源

官网

大家还在问：关于 Mexican Peso Tether (MXNT) 的其他问题

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MXNT 兑换为当地货币

1 MXNT 兑换 AUD
A$0.0782998002
1 MXNT 兑换 GBP
0.0391499001
1 MXNT 兑换 EUR
0.0468832137
1 MXNT 兑换 USD
$0.04833321
1 MXNT 兑换 MYR
RM0.2170161129
1 MXNT 兑换 TRY
1.7105123019
1 MXNT 兑换 JPY
¥7.6351971837
1 MXNT 兑换 RUB
4.9411040583
1 MXNT 兑换 INR
4.1619727131
1 MXNT 兑换 IDR
Rp779.5677940863
1 MXNT 兑换 PHP
2.8337761023
1 MXNT 兑换 EGP
￡E.2.4437270976
1 MXNT 兑换 BRL
R$0.294832581
1 MXNT 兑换 CAD
C$0.0691164903
1 MXNT 兑换 BDT
5.8956849558
1 MXNT 兑换 NGN
74.9348421198
1 MXNT 兑换 UAH
2.0435281188
1 MXNT 兑换 VES
Bs2.56166013
1 MXNT 兑换 PKR
Rs13.4593489887
1 MXNT 兑换 KZT
25.505434917
1 MXNT 兑换 THB
฿1.6757123907
1 MXNT 兑换 TWD
NT$1.5978959226
1 MXNT 兑换 CHF
Fr0.0439832211
1 MXNT 兑换 HKD
HK$0.3760323738
1 MXNT 兑换 MAD
.د.م0.4852654284