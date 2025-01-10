Mexican Peso Tether 价格 (MXNT)
今天 Mexican Peso Tether (MXNT) 的实时价格为 0.04833321 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MXNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Mexican Peso Tether 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.73K USD
- Mexican Peso Tether 当天价格变化为 -0.96%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 MXNT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 MXNT 价格信息的首选平台。
今天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00046949447973024。
在过去30天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010676467。
在过去60天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008820085。
在过去90天内，Mexican Peso Tether 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00347779。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00046949447973024
|-0.96%
|30天
|$ -0.0010676467
|-2.20%
|60天
|$ -0.0008820085
|-1.82%
|90天
|$ -0.00347779
|-6.71%
Mexican Peso Tether 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.13%
-0.96%
-0.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MXN₮ is a stable digital asset that is pegged 1:1 to the Mexican Peso. MXN₮ was built by the trusted team of developers behind Tether USD₮ and it operates under tether.to.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 MXNT 兑换 AUD
A$0.0782998002
|1 MXNT 兑换 GBP
￡0.0391499001
|1 MXNT 兑换 EUR
€0.0468832137
|1 MXNT 兑换 USD
$0.04833321
|1 MXNT 兑换 MYR
RM0.2170161129
|1 MXNT 兑换 TRY
₺1.7105123019
|1 MXNT 兑换 JPY
¥7.6351971837
|1 MXNT 兑换 RUB
₽4.9411040583
|1 MXNT 兑换 INR
₹4.1619727131
|1 MXNT 兑换 IDR
Rp779.5677940863
|1 MXNT 兑换 PHP
₱2.8337761023
|1 MXNT 兑换 EGP
￡E.2.4437270976
|1 MXNT 兑换 BRL
R$0.294832581
|1 MXNT 兑换 CAD
C$0.0691164903
|1 MXNT 兑换 BDT
৳5.8956849558
|1 MXNT 兑换 NGN
₦74.9348421198
|1 MXNT 兑换 UAH
₴2.0435281188
|1 MXNT 兑换 VES
Bs2.56166013
|1 MXNT 兑换 PKR
Rs13.4593489887
|1 MXNT 兑换 KZT
₸25.505434917
|1 MXNT 兑换 THB
฿1.6757123907
|1 MXNT 兑换 TWD
NT$1.5978959226
|1 MXNT 兑换 CHF
Fr0.0439832211
|1 MXNT 兑换 HKD
HK$0.3760323738
|1 MXNT 兑换 MAD
.د.م0.4852654284