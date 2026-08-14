Mexican Peso 今日价格

Mexican Peso (WMXN) 今日实时价格为 $ 0.057981，过去 24 小时内变化了 0.21%。当前 WMXN 兑 USD 的汇率为 $ 0.057981 每 WMXN。

Mexican Peso 目前市值在 $ 56,172 排名第 #-，流通供应量为 968.79K WMXN。过去 24 小时内，WMXN 的交易价格在 $ 0.057847（低点）和 $ 0.058229（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.082878，而历史最低价为 $ 0.05439。

短期表现方面，WMXN 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.14%。过去一天，总交易量达到 $ 342.71。

Mexican Peso（WMXN）市场信息

市值 $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K 成交量（24H） $ 342.71$ 342.71 $ 342.71 完全稀释市值 $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K 流通量 968.79K 968.79K 968.79K 总供应量 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

Mexican Peso 的当前市值为 $ 56.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 342.71。WMXN 的流通量为 968.79K，总供应量是 968788.6930900001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.17K。