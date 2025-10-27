MexCrewn（MEXCREWN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0011546 $ 0.0011546 $ 0.0011546 24H最低价 $ 0.0014886 $ 0.0014886 $ 0.0014886 24H最高价 24H最低价 $ 0.0011546$ 0.0011546 $ 0.0011546 24H最高价 $ 0.0014886$ 0.0014886 $ 0.0014886 历史最高 $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.21% 涨跌幅（1D） +9.26% 漲跌幅（7D） +10.01% 漲跌幅（7D） +10.01%

MexCrewn（MEXCREWN）当前实时价格为 $0.00145038。过去 24 小时内，MEXCREWN 的交易价格在 $ 0.0011546 至 $ 0.0014886 之间波动，市场活跃度显著。MEXCREWN 的历史最高价为 $ 0.008046，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEXCREWN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.21%，过去 24 小时内变动为 +9.26%，过去 7 天内累计变动为 +10.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MexCrewn（MEXCREWN）市场信息

市值 $ 145.04K$ 145.04K $ 145.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 145.04K$ 145.04K $ 145.04K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

MexCrewn 的当前市值为 $ 145.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEXCREWN 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.04K。