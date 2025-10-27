MEV Capital USDT0（MCUSDT0）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H最低价 $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H最高价 24H最低价 $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H最高价 $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 历史最高 $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 最低价 $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

MEV Capital USDT0（MCUSDT0）当前实时价格为 $1.021。过去 24 小时内，MCUSDT0 的交易价格在 $ 1.021 至 $ 1.021 之间波动，市场活跃度显著。MCUSDT0 的历史最高价为 $ 1.031，历史最低价为 $ 0.958761。

从短期表现来看，MCUSDT0 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MEV Capital USDT0（MCUSDT0）市场信息

市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M 流通量 1.60M 1.60M 1.60M 总供应量 1,597,380.22147639 1,597,380.22147639 1,597,380.22147639

MEV Capital USDT0 的当前市值为 $ 1.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MCUSDT0 的流通量为 1.60M，总供应量是 1597380.22147639，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.63M。