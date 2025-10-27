Metronome Synth USD（MSUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.996409 $ 0.996409 $ 0.996409 24H最低价 $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24H最高价 24H最低价 $ 0.996409$ 0.996409 $ 0.996409 24H最高价 $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 历史最高 $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 最低价 $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 涨跌幅（1H） +0.19% 涨跌幅（1D） +0.09% 漲跌幅（7D） +0.19% 漲跌幅（7D） +0.19%

Metronome Synth USD（MSUSD）当前实时价格为 $0.999562。过去 24 小时内，MSUSD 的交易价格在 $ 0.996409 至 $ 1.007 之间波动，市场活跃度显著。MSUSD 的历史最高价为 $ 3.43，历史最低价为 $ 0.427862。

从短期表现来看，MSUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.19%，过去 24 小时内变动为 +0.09%，过去 7 天内累计变动为 +0.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metronome Synth USD（MSUSD）市场信息

市值 $ 19.18M$ 19.18M $ 19.18M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.18M$ 19.18M $ 19.18M 流通量 19.19M 19.19M 19.19M 总供应量 19,192,632.73514834 19,192,632.73514834 19,192,632.73514834

Metronome Synth USD 的当前市值为 $ 19.18M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSUSD 的流通量为 19.19M，总供应量是 19192632.73514834，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.18M。