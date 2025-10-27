Metronome Synth ETH（MSETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3,916.15 $ 3,916.15 $ 3,916.15 24H最低价 $ 4,162.3 $ 4,162.3 $ 4,162.3 24H最高价 24H最低价 $ 3,916.15$ 3,916.15 $ 3,916.15 24H最高价 $ 4,162.3$ 4,162.3 $ 4,162.3 历史最高 $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 最低价 $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） +5.49% 漲跌幅（7D） +3.77% 漲跌幅（7D） +3.77%

Metronome Synth ETH（MSETH）当前实时价格为 $4,155.64。过去 24 小时内，MSETH 的交易价格在 $ 3,916.15 至 $ 4,162.3 之间波动，市场活跃度显著。MSETH 的历史最高价为 $ 4,925.56，历史最低价为 $ 976.13。

从短期表现来看，MSETH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 +5.49%，过去 7 天内累计变动为 +3.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metronome Synth ETH（MSETH）市场信息

市值 $ 42.15M$ 42.15M $ 42.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 42.15M$ 42.15M $ 42.15M 流通量 10.15K 10.15K 10.15K 总供应量 10,145.12210295373 10,145.12210295373 10,145.12210295373

Metronome Synth ETH 的当前市值为 $ 42.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSETH 的流通量为 10.15K，总供应量是 10145.12210295373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.15M。