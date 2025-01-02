Metronome 价格 (MET)
今天 Metronome (MET) 的实时价格为 0.438693 USD。目前其市值为 $ 3.51M USD。MET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metronome 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.52K USD
- Metronome 当天价格变化为 -1.56%
- 其循环供应量为 8.01M USD
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今天内，Metronome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0069604891812416。
在过去30天内，Metronome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0884053694。
在过去60天内，Metronome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0538072318。
在过去90天内，Metronome 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.06196712760999235。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0069604891812416
|-1.56%
|30天
|$ -0.0884053694
|-20.15%
|60天
|$ -0.0538072318
|-12.26%
|90天
|$ +0.06196712760999235
|+16.45%
Metronome 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
-1.56%
-2.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Metronome, found online at Metronome.io, under the symbol MTN. The cryptocurrency promises to deliver “institutional-class endurance” with cross-blockchain compatibility.The currency is being developed by Bloq, which announced Metronome in October 2017. Metronome is launched in early December 2017, with the first cross-chain transfers (between Ethereum and Ethereum Classic) scheduled for Q1 2018. Metronome released in December 2017. By Q1 2018, Metronome aims to become the world’s first cross-chain compatible cryptocurrency by adding Ethereum Classic support (the currency is initially built on Ethereum). Metronome’s cross-chain compatibility system involves creating exit receipts when leaving the chain and entering a new chain.
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|1 MET 兑换 AUD
A$0.7019088
|1 MET 兑换 GBP
￡0.3509544
|1 MET 兑换 EUR
€0.42114528
|1 MET 兑换 USD
$0.438693
|1 MET 兑换 MYR
RM1.96095771
|1 MET 兑换 TRY
₺15.49024983
|1 MET 兑换 JPY
¥68.9625396
|1 MET 兑换 RUB
₽48.90988257
|1 MET 兑换 INR
₹37.61792475
|1 MET 兑换 IDR
Rp7,075.69255779
|1 MET 兑换 PHP
₱25.41348549
|1 MET 兑换 EGP
￡E.22.26805668
|1 MET 兑换 BRL
R$2.71112274
|1 MET 兑换 CAD
C$0.63171792
|1 MET 兑换 BDT
৳52.4238135
|1 MET 兑换 NGN
₦679.08799014
|1 MET 兑换 UAH
₴18.45142758
|1 MET 兑换 VES
Bs22.373343
|1 MET 兑换 PKR
Rs122.19793515
|1 MET 兑换 KZT
₸230.28311649
|1 MET 兑换 THB
฿15.03839604
|1 MET 兑换 TWD
NT$14.42422584
|1 MET 兑换 CHF
Fr0.3948237
|1 MET 兑换 HKD
HK$3.40864461
|1 MET 兑换 MAD
.د.م4.4307993