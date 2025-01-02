Metformin 价格 (MET)
今天 Metformin (MET) 的实时价格为 0.00354619 USD。目前其市值为 $ 3.55M USD。MET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metformin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.16M USD
- Metformin 当天价格变化为 +45.31%
- 其循环供应量为 999.99M USD
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今天内，Metformin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00110584。
在过去30天内，Metformin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0106819430。
在过去60天内，Metformin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Metformin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00110584
|+45.31%
|30天
|$ +0.0106819430
|+301.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Metformin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-7.17%
+45.31%
+186.25%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Our team of three experienced medical doctors, with a strong track record of publications in high-impact SCI and SCI-Expanded journals, is embarking on an ambitious research project to investigate the longevity benefits of metformin. Metformin, widely recognized for its efficacy in managing type 2 diabetes, has drawn growing interest for its potential to influence aging and chronic disease pathways. Preclinical and clinical studies suggest that metformin may play a pivotal role in modulating mechanisms associated with aging, opening new avenues for research in longevity science.
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|1 MET 兑换 AUD
A$0.005673904
|1 MET 兑换 GBP
￡0.002836952
|1 MET 兑换 EUR
€0.0034043424
|1 MET 兑换 USD
$0.00354619
|1 MET 兑换 MYR
RM0.0158514693
|1 MET 兑换 TRY
₺0.1252159689
|1 MET 兑换 JPY
¥0.557461068
|1 MET 兑换 RUB
₽0.3953647231
|1 MET 兑换 INR
₹0.3040857925
|1 MET 兑换 IDR
Rp57.1966048957
|1 MET 兑换 PHP
₱0.2054307867
|1 MET 兑换 EGP
￡E.0.1800046044
|1 MET 兑换 BRL
R$0.0219154542
|1 MET 兑换 CAD
C$0.0051065136
|1 MET 兑换 BDT
৳0.423769705
|1 MET 兑换 NGN
₦5.4894311962
|1 MET 兑换 UAH
₴0.1491527514
|1 MET 兑换 VES
Bs0.18085569
|1 MET 兑换 PKR
Rs0.9877912245
|1 MET 兑换 KZT
₸1.8615015167
|1 MET 兑换 THB
฿0.1215633932
|1 MET 兑换 TWD
NT$0.1165987272
|1 MET 兑换 CHF
Fr0.003191571
|1 MET 兑换 HKD
HK$0.0275538963
|1 MET 兑换 MAD
.د.م0.035816519