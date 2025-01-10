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MetFi 价格 (METFI)

USD

MetFi (METFI) 实时价格图表

$0.302944
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+5.90%(1D)

今天 MetFi (METFI) 的价格

今天 MetFi (METFI) 的实时价格为 0.303058 USD。目前其市值为 $ 61.54M USD。METFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
MetFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 449.22K USD
- MetFi 当天价格变化为 +5.95%
- 其循环供应量为 203.11M USD

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MetFi (METFI) 价格表现 USD

今天内，MetFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01700997
在过去30天内，MetFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2399095014
在过去60天内，MetFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2677311653
在过去90天内，MetFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1016133836523641

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01700997+5.95%
30天$ +0.2399095014+79.16%
60天$ +0.2677311653+88.34%
90天$ -0.1016133836523641-25.11%

MetFi (METFI) 价格分析

MetFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.281256
$ 0.281256$ 0.281256

$ 0.306126
$ 0.306126$ 0.306126

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

-0.59%

+5.95%

-8.06%

MetFi (METFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 61.54M
$ 61.54M$ 61.54M

$ 449.22K
$ 449.22K$ 449.22K

203.11M
203.11M 203.11M

什么是MetFi (METFI)

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官网

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METFI 兑换为当地货币

1 METFI 兑换 AUD
A$0.48792338
1 METFI 兑换 GBP
0.24547698
1 METFI 兑换 EUR
0.29396626
1 METFI 兑换 USD
$0.303058
1 METFI 兑换 MYR
RM1.36073042
1 METFI 兑换 TRY
10.73431436
1 METFI 兑换 JPY
¥47.90437806
1 METFI 兑换 RUB
30.7906928
1 METFI 兑换 INR
26.06601858
1 METFI 兑换 IDR
Rp4,888.03157374
1 METFI 兑换 PHP
17.72586242
1 METFI 兑换 EGP
￡E.15.3195819
1 METFI 兑换 BRL
R$1.8335009
1 METFI 兑换 CAD
C$0.43640352
1 METFI 兑换 BDT
36.96701484
1 METFI 兑换 NGN
469.12772284
1 METFI 兑换 UAH
12.84662862
1 METFI 兑换 VES
Bs16.062074
1 METFI 兑换 PKR
Rs84.51075388
1 METFI 兑换 KZT
159.33577408
1 METFI 兑换 THB
฿10.4858068
1 METFI 兑换 TWD
NT$9.98879168
1 METFI 兑换 CHF
Fr0.27578278
1 METFI 兑换 HKD
HK$2.35779124
1 METFI 兑换 MAD
.د.م3.04876348