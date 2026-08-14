Meter Governance 今日价格

Meter Governance (MTRG) 今日实时价格为 $ 0.01306841，过去 24 小时内变化了 2.31%。当前 MTRG 兑 USD 的汇率为 $ 0.01306841 每 MTRG。

Meter Governance 目前市值在 $ 496,839 排名第 #-，流通供应量为 38.37M MTRG。过去 24 小时内，MTRG 的交易价格在 $ 0.01273992（低点）和 $ 0.01338617（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 16.47，而历史最低价为 $ 0.00917351。

短期表现方面，MTRG 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -4.37%。过去一天，总交易量达到 $ 11.21K。

Meter Governance（MTRG）市场信息

市值 $ 496.84K$ 496.84K $ 496.84K 成交量（24H） $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K 完全稀释市值 $ 702.73K$ 702.73K $ 702.73K 流通量 38.37M 38.37M 38.37M 总供应量 54,266,790.88683173 54,266,790.88683173 54,266,790.88683173

Meter Governance 的当前市值为 $ 496.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.21K。MTRG 的流通量为 38.37M，总供应量是 54266790.88683173，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 702.73K。