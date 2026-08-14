Meteor Coin 今日价格

Meteor Coin (MTO) 今日实时价格为 $ 0.00486555，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 MTO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00486555 每 MTO。

Meteor Coin 目前市值在 $ 486,561 排名第 #-，流通供应量为 100.00M MTO。过去 24 小时内，MTO 的交易价格在 $ 0.0048606（低点）和 $ 0.00489093（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01777601，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MTO 在过去一小时内波动了 -0.02%，过去7 天内波动了 +4.65%。过去一天，总交易量达到 $ 55.30K。

Meteor Coin（MTO）市场信息

市值 $ 486.56K$ 486.56K $ 486.56K 成交量（24H） $ 55.30K$ 55.30K $ 55.30K 完全稀释市值 $ 486.56K$ 486.56K $ 486.56K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Meteor Coin 的当前市值为 $ 486.56K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.30K。MTO 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 486.56K。