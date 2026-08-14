MetaVPad 今日价格

MetaVPad (METAV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.01%。当前 METAV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 METAV。

MetaVPad 目前市值在 $ 75,483 排名第 #-，流通供应量为 220.00M METAV。过去 24 小时内，METAV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.480879，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，METAV 在过去一小时内波动了 -0.33%，过去7 天内波动了 +3.22%。过去一天，总交易量达到 $ 84.93。

MetaVPad（METAV）市场信息

市值 $ 75.48K$ 75.48K $ 75.48K 成交量（24H） $ 84.93$ 84.93 $ 84.93 完全稀释市值 $ 668.03K$ 668.03K $ 668.03K 流通量 220.00M 220.00M 220.00M 总供应量 1,946,663,752.268403 1,946,663,752.268403 1,946,663,752.268403

MetaVPad 的当前市值为 $ 75.48K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.93。METAV 的流通量为 220.00M，总供应量是 1946663752.268403，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 668.03K。