Metaverse Index 价格 (MVI)
今天 Metaverse Index (MVI) 的实时价格为 36.84 USD。目前其市值为 $ 5.30M USD。MVI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metaverse Index 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.01K USD
- Metaverse Index 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 143.93K USD
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今天内，Metaverse Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.62。
在过去30天内，Metaverse Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -7.2307967880。
在过去60天内，Metaverse Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +24.9143651880。
在过去90天内，Metaverse Index 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +12.766376586051248。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +2.62
|+7.67%
|30天
|$ -7.2307967880
|-19.62%
|60天
|$ +24.9143651880
|+67.63%
|90天
|$ +12.766376586051248
|+53.03%
Metaverse Index 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
+7.67%
+0.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.
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|1 MVI 兑换 AUD
A$58.944
|1 MVI 兑换 GBP
￡29.472
|1 MVI 兑换 EUR
€35.3664
|1 MVI 兑换 USD
$36.84
|1 MVI 兑换 MYR
RM164.6748
|1 MVI 兑换 TRY
₺1,300.8204
|1 MVI 兑换 JPY
¥5,791.248
|1 MVI 兑换 RUB
₽4,107.2916
|1 MVI 兑换 INR
₹3,159.03
|1 MVI 兑换 IDR
Rp594,193.4652
|1 MVI 兑换 PHP
₱2,134.1412
|1 MVI 兑换 EGP
￡E.1,869.9984
|1 MVI 兑换 BRL
R$227.6712
|1 MVI 兑换 CAD
C$53.0496
|1 MVI 兑换 BDT
৳4,402.38
|1 MVI 兑换 NGN
₦57,027.5832
|1 MVI 兑换 UAH
₴1,549.4904
|1 MVI 兑换 VES
Bs1,878.84
|1 MVI 兑换 PKR
Rs10,261.782
|1 MVI 兑换 KZT
₸19,338.4212
|1 MVI 兑换 THB
฿1,262.8752
|1 MVI 兑换 TWD
NT$1,211.2992
|1 MVI 兑换 CHF
Fr33.156
|1 MVI 兑换 HKD
HK$286.2468
|1 MVI 兑换 MAD
.د.م372.084