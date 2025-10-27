Metavault Trade（MVX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0463613 24H最高价 $ 0.051575 历史最高 $ 4.62 最低价 $ 0.00148601 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +8.57% 漲跌幅（7D） +10.00%

Metavault Trade（MVX）当前实时价格为 $0.05037。过去 24 小时内，MVX 的交易价格在 $ 0.0463613 至 $ 0.051575 之间波动，市场活跃度显著。MVX 的历史最高价为 $ 4.62，历史最低价为 $ 0.00148601。

从短期表现来看，MVX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +8.57%，过去 7 天内累计变动为 +10.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metavault Trade（MVX）市场信息

市值 $ 126.56K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 201.48K 流通量 2.51M 总供应量 4,000,000.0

Metavault Trade 的当前市值为 $ 126.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MVX 的流通量为 2.51M，总供应量是 4000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 201.48K。