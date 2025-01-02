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Metavault DAO 价格 (MVD)

USD

Metavault DAO (MVD) 实时价格图表

$3.95
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0.00%(1D)

今天 Metavault DAO (MVD) 的价格

今天 Metavault DAO (MVD) 的实时价格为 3.95 USD。目前其市值为 $ 816.97K USD。MVD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metavault DAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.58 USD
- Metavault DAO 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 207.01K USD

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Metavault DAO (MVD) 价格表现 USD

今天内，Metavault DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Metavault DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1449488050
在过去60天内，Metavault DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6869223800
在过去90天内，Metavault DAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.1449488050-3.66%
60天$ +0.6869223800+17.39%
90天$ 0--

Metavault DAO (MVD) 价格分析

Metavault DAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0$ 0

$ 15.09
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--

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-0.31%

Metavault DAO (MVD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 816.97K
$ 816.97K$ 816.97K

$ 14.58
$ 14.58$ 14.58

207.01K
207.01K 207.01K

什么是Metavault DAO (MVD)

Metavault is a community-controlled treasury and decentralised venture capital vehicle that allows anyone to invest in the latest and most profitable Blockchain, DeFi and metaverse projects and strategies.

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Metavault DAO (MVD) 资源

官网

大家还在问：关于 Metavault DAO (MVD) 的其他问题

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MVD 兑换为当地货币

1 MVD 兑换 AUD
A$6.32
1 MVD 兑换 GBP
3.16
1 MVD 兑换 EUR
3.792
1 MVD 兑换 USD
$3.95
1 MVD 兑换 MYR
RM17.6565
1 MVD 兑换 TRY
139.4745
1 MVD 兑换 JPY
¥620.94
1 MVD 兑换 RUB
440.3855
1 MVD 兑换 INR
338.7125
1 MVD 兑换 IDR
Rp63,709.6685
1 MVD 兑换 PHP
228.8235
1 MVD 兑换 EGP
￡E.200.502
1 MVD 兑换 BRL
R$24.411
1 MVD 兑换 CAD
C$5.688
1 MVD 兑换 BDT
472.025
1 MVD 兑换 NGN
6,114.521
1 MVD 兑换 UAH
166.137
1 MVD 兑换 VES
Bs201.45
1 MVD 兑换 PKR
Rs1,100.2725
1 MVD 兑换 KZT
2,073.4735
1 MVD 兑换 THB
฿135.406
1 MVD 兑换 TWD
NT$129.876
1 MVD 兑换 CHF
Fr3.555
1 MVD 兑换 HKD
HK$30.6915
1 MVD 兑换 MAD
.د.م39.895