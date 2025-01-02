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MetaSoccer 价格 (MSU)

USD

MetaSoccer (MSU) 实时价格图表

$0.00195631
$0.00195631$0.00195631
+13.10%(1D)

今天 MetaSoccer (MSU) 的价格

今天 MetaSoccer (MSU) 的实时价格为 0.00195631 USD。目前其市值为 $ 326.39K USD。MSU 兑换 USD 的价格为实时更新。
MetaSoccer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 932.57 USD
- MetaSoccer 当天价格变化为 +13.15%
- 其循环供应量为 166.88M USD

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MetaSoccer (MSU) 价格表现 USD

今天内，MetaSoccer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002274
在过去30天内，MetaSoccer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000985786
在过去60天内，MetaSoccer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002861216
在过去90天内，MetaSoccer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000520026461584327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002274+13.15%
30天$ +0.0000985786+5.04%
60天$ +0.0002861216+14.63%
90天$ -0.0000520026461584327-2.58%

MetaSoccer (MSU) 价格分析

MetaSoccer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00171515
$ 0.00171515$ 0.00171515

$ 0.00199948
$ 0.00199948$ 0.00199948

$ 0.159079
$ 0.159079$ 0.159079

+0.59%

+13.15%

+4.27%

MetaSoccer (MSU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 326.39K
$ 326.39K$ 326.39K

$ 932.57
$ 932.57$ 932.57

166.88M
166.88M 166.88M

什么是MetaSoccer (MSU)

MetaSoccer is the first soccer metaverse where users can manage their own club and generate income while playing

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MetaSoccer (MSU) 资源

官网

大家还在问：关于 MetaSoccer (MSU) 的其他问题

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MSU 兑换为当地货币

1 MSU 兑换 AUD
A$0.0031496591
1 MSU 兑换 GBP
0.001565048
1 MSU 兑换 EUR
0.0018976207
1 MSU 兑换 USD
$0.00195631
1 MSU 兑换 MYR
RM0.0087447057
1 MSU 兑换 TRY
0.0690186168
1 MSU 兑换 JPY
¥0.3071015438
1 MSU 兑换 RUB
0.2170917207
1 MSU 兑换 INR
0.1677535825
1 MSU 兑换 IDR
Rp31.5533826793
1 MSU 兑换 PHP
0.1134464169
1 MSU 兑换 EGP
￡E.0.0993022956
1 MSU 兑换 BRL
R$0.0121095589
1 MSU 兑换 CAD
C$0.0028170864
1 MSU 兑换 BDT
0.233779045
1 MSU 兑换 NGN
3.0236531729
1 MSU 兑换 UAH
0.0823802141
1 MSU 兑换 VES
Bs0.09977181
1 MSU 兑换 PKR
Rs0.545223597
1 MSU 兑换 KZT
1.0269258083
1 MSU 兑换 THB
฿0.0670818699
1 MSU 兑换 TWD
NT$0.0643234728
1 MSU 兑换 CHF
Fr0.0017802421
1 MSU 兑换 HKD
HK$0.0152005287
1 MSU 兑换 MAD
.د.م0.0197782941