Metaplex（MPLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.219938 24H最高价 $ 0.231231 历史最高 $ 0.896784 最低价 $ 0.02528374 涨跌幅（1H） +1.04% 涨跌幅（1D） +4.83% 漲跌幅（7D） +2.62%

Metaplex（MPLX）当前实时价格为 $0.231378。过去 24 小时内，MPLX 的交易价格在 $ 0.219938 至 $ 0.231231 之间波动，市场活跃度显著。MPLX 的历史最高价为 $ 0.896784，历史最低价为 $ 0.02528374。

从短期表现来看，MPLX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.04%，过去 24 小时内变动为 +4.83%，过去 7 天内累计变动为 +2.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metaplex（MPLX）市场信息

市值 $ 132.43M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 231.23M 流通量 572.71M 总供应量 1,000,000,000.0

Metaplex 的当前市值为 $ 132.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MPLX 的流通量为 572.71M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 231.23M。