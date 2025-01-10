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Metan Evolutions 价格 (METAN)

USD

Metan Evolutions (METAN) 实时价格图表

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-4.20%(1D)

今天 Metan Evolutions (METAN) 的价格

今天 Metan Evolutions (METAN) 的实时价格为 0.00253106 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。METAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metan Evolutions 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.66 USD
- Metan Evolutions 当天价格变化为 -4.26%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Metan Evolutions (METAN) 价格表现 USD

今天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000112709953365856
在过去30天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007520034
在过去60天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002123179
在过去90天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001550133622716955

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000112709953365856-4.26%
30天$ -0.0007520034-29.71%
60天$ -0.0002123179-8.38%
90天$ -0.0001550133622716955-5.77%

Metan Evolutions (METAN) 价格分析

Metan Evolutions 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00248626
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$ 0.00265695
$ 0.00265695$ 0.00265695

$ 0.329025
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+1.65%

-4.26%

-4.55%

Metan Evolutions (METAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 30.66
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什么是Metan Evolutions (METAN)

Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.

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Metan Evolutions (METAN) 资源

官网

大家还在问：关于 Metan Evolutions (METAN) 的其他问题

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METAN 兑换为当地货币

1 METAN 兑换 AUD
A$0.0040750066
1 METAN 兑换 GBP
0.0020501586
1 METAN 兑换 EUR
0.0024551282
1 METAN 兑换 USD
$0.00253106
1 METAN 兑换 MYR
RM0.0113644594
1 METAN 兑换 TRY
0.0896501452
1 METAN 兑换 JPY
¥0.4000846542
1 METAN 兑换 RUB
0.257155696
1 METAN 兑换 INR
0.2176964706
1 METAN 兑换 IDR
Rp40.8235426718
1 METAN 兑换 PHP
0.1480416994
1 METAN 兑换 EGP
￡E.0.127945083
1 METAN 兑换 BRL
R$0.015312913
1 METAN 兑换 CAD
C$0.0036447264
1 METAN 兑换 BDT
0.3087386988
1 METAN 兑换 NGN
3.9180302588
1 METAN 兑换 UAH
0.1072916334
1 METAN 兑换 VES
Bs0.13414618
1 METAN 兑换 PKR
Rs0.7058113916
1 METAN 兑换 KZT
1.3307301056
1 METAN 兑换 THB
฿0.087574676
1 METAN 兑换 TWD
NT$0.0834237376
1 METAN 兑换 CHF
Fr0.0023032646
1 METAN 兑换 HKD
HK$0.0196916468
1 METAN 兑换 MAD
.د.م0.0254624636