Metan Evolutions 价格 (METAN)
今天 Metan Evolutions (METAN) 的实时价格为 0.00253106 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。METAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metan Evolutions 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 30.66 USD
- Metan Evolutions 当天价格变化为 -4.26%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000112709953365856。
在过去30天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007520034。
在过去60天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002123179。
在过去90天内，Metan Evolutions 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001550133622716955。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000112709953365856
|-4.26%
|30天
|$ -0.0007520034
|-29.71%
|60天
|$ -0.0002123179
|-8.38%
|90天
|$ -0.0001550133622716955
|-5.77%
Metan Evolutions 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.65%
-4.26%
-4.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Metan Evolution is a game application platform on THE Blockchain (network). The game has NFT items with different and unique characteristics, features and rarity. Rewards in-game are organized according to GameFi architecture, allowing players to collect more NFT items and increase their values over time.
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|1 METAN 兑换 AUD
A$0.0040750066
|1 METAN 兑换 GBP
￡0.0020501586
|1 METAN 兑换 EUR
€0.0024551282
|1 METAN 兑换 USD
$0.00253106
|1 METAN 兑换 MYR
RM0.0113644594
|1 METAN 兑换 TRY
₺0.0896501452
|1 METAN 兑换 JPY
¥0.4000846542
|1 METAN 兑换 RUB
₽0.257155696
|1 METAN 兑换 INR
₹0.2176964706
|1 METAN 兑换 IDR
Rp40.8235426718
|1 METAN 兑换 PHP
₱0.1480416994
|1 METAN 兑换 EGP
￡E.0.127945083
|1 METAN 兑换 BRL
R$0.015312913
|1 METAN 兑换 CAD
C$0.0036447264
|1 METAN 兑换 BDT
৳0.3087386988
|1 METAN 兑换 NGN
₦3.9180302588
|1 METAN 兑换 UAH
₴0.1072916334
|1 METAN 兑换 VES
Bs0.13414618
|1 METAN 兑换 PKR
Rs0.7058113916
|1 METAN 兑换 KZT
₸1.3307301056
|1 METAN 兑换 THB
฿0.087574676
|1 METAN 兑换 TWD
NT$0.0834237376
|1 METAN 兑换 CHF
Fr0.0023032646
|1 METAN 兑换 HKD
HK$0.0196916468
|1 METAN 兑换 MAD
.د.م0.0254624636