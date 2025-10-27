MetaMask USD（MUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.99616 $ 0.99616 $ 0.99616 24H最低价 $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 24H最高价 24H最低价 $ 0.99616$ 0.99616 $ 0.99616 24H最高价 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 历史最高 $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 最低价 $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） +0.07% 漲跌幅（7D） +0.07%

MetaMask USD（MUSD）当前实时价格为 $1.001。过去 24 小时内，MUSD 的交易价格在 $ 0.99616 至 $ 1.005 之间波动，市场活跃度显著。MUSD 的历史最高价为 $ 1.085，历史最低价为 $ 0.925488。

从短期表现来看，MUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 -0.09%，过去 7 天内累计变动为 +0.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MetaMask USD（MUSD）市场信息

市值 $ 50.50M$ 50.50M $ 50.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.50M$ 50.50M $ 50.50M 流通量 50.47M 50.47M 50.47M 总供应量 50,465,135.411137 50,465,135.411137 50,465,135.411137

MetaMask USD 的当前市值为 $ 50.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MUSD 的流通量为 50.47M，总供应量是 50465135.411137，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.50M。