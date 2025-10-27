Metamars（MARS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00507014 $ 0.00507014 $ 0.00507014 24H最低价 $ 0.00578084 $ 0.00578084 $ 0.00578084 24H最高价 24H最低价 $ 0.00507014$ 0.00507014 $ 0.00507014 24H最高价 $ 0.00578084$ 0.00578084 $ 0.00578084 历史最高 $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -7.26% 漲跌幅（7D） -7.26%

Metamars（MARS）当前实时价格为 $0.00576002。过去 24 小时内，MARS 的交易价格在 $ 0.00507014 至 $ 0.00578084 之间波动，市场活跃度显著。MARS 的历史最高价为 $ 1.88，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MARS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -7.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metamars（MARS）市场信息

市值 $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 流通量 213.53M 213.53M 213.53M 总供应量 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Metamars 的当前市值为 $ 1.23M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MARS 的流通量为 213.53M，总供应量是 260000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.50M。