MetalCore（MCG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.02813719$ 0.02813719 $ 0.02813719 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -13.94% 漲跌幅（7D） -19.25% 漲跌幅（7D） -19.25%

MetalCore（MCG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MCG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MCG 的历史最高价为 $ 0.02813719，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MCG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -13.94%，过去 7 天内累计变动为 -19.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MetalCore（MCG）市场信息

市值 $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.96K$ 18.96K $ 18.96K 流通量 408.36M 408.36M 408.36M 总供应量 408,358,490.2192142 408,358,490.2192142 408,358,490.2192142

MetalCore 的当前市值为 $ 18.96K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MCG 的流通量为 408.36M，总供应量是 408358490.2192142，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.96K。