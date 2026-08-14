MetaDOS 今日价格

MetaDOS (SECOND) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 SECOND 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SECOND。

MetaDOS 目前市值在 $ 32,174 排名第 #-，流通供应量为 6.51B SECOND。过去 24 小时内，SECOND 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01329108，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SECOND 在过去一小时内波动了 -0.42%，过去7 天内波动了 +1.10%。过去一天，总交易量达到 --。

MetaDOS（SECOND）市场信息

市值 $ 32.17K$ 32.17K $ 32.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K 流通量 6.51B 6.51B 6.51B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

MetaDOS 的当前市值为 $ 32.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SECOND 的流通量为 6.51B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.60K。