Metadium 价格 (META)
今天 Metadium (META) 的实时价格为 0.03012564 USD。目前其市值为 $ 51.33M USD。META 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metadium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.19M USD
- Metadium 当天价格变化为 +2.37%
- 其循环供应量为 1.70B USD
在获取 MEXC 上从 META兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 META 价格信息的首选平台。
今天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00069692。
在过去30天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068253403。
在过去60天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0077037768。
在过去90天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004139540052702376。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00069692
|+2.37%
|30天
|$ -0.0068253403
|-22.65%
|60天
|$ +0.0077037768
|+25.57%
|90天
|$ +0.004139540052702376
|+15.93%
Metadium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+2.37%
-3.17%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 META 兑换 AUD
A$0.048201024
|1 META 兑换 GBP
￡0.024100512
|1 META 兑换 EUR
€0.0289206144
|1 META 兑换 USD
$0.03012564
|1 META 兑换 MYR
RM0.1346616108
|1 META 兑换 TRY
₺1.0637363484
|1 META 兑换 JPY
¥4.735750608
|1 META 兑换 RUB
₽3.3587076036
|1 META 兑换 INR
₹2.58327363
|1 META 兑换 IDR
Rp485.8973513292
|1 META 兑换 PHP
₱1.7451783252
|1 META 兑换 EGP
￡E.1.5291774864
|1 META 兑换 BRL
R$0.1861764552
|1 META 兑换 CAD
C$0.0433809216
|1 META 兑换 BDT
৳3.60001398
|1 META 兑换 NGN
₦46.6338882072
|1 META 兑换 UAH
₴1.2670844184
|1 META 兑换 VES
Bs1.53640764
|1 META 兑换 PKR
Rs8.391497022
|1 META 兑换 KZT
₸15.8138522052
|1 META 兑换 THB
฿1.0327069392
|1 META 兑换 TWD
NT$0.9905310432
|1 META 兑换 CHF
Fr0.027113076
|1 META 兑换 HKD
HK$0.2340762228
|1 META 兑换 MAD
.د.م0.304268964