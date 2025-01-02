Metadium 图标

Metadium 价格 (META)

USD

Metadium (META) 实时价格图表

$0.03012564
$0.03012564$0.03012564
+2.30%(1D)

今天 Metadium (META) 的价格

今天 Metadium (META) 的实时价格为 0.03012564 USD。目前其市值为 $ 51.33M USD。META 兑换 USD 的价格为实时更新。
Metadium 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.19M USD
- Metadium 当天价格变化为 +2.37%
- 其循环供应量为 1.70B USD

在获取 MEXC 上从 META兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 META 价格信息的首选平台。

Metadium (META) 价格表现 USD

今天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00069692
在过去30天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0068253403
在过去60天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0077037768
在过去90天内，Metadium 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004139540052702376

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00069692+2.37%
30天$ -0.0068253403-22.65%
60天$ +0.0077037768+25.57%
90天$ +0.004139540052702376+15.93%

Metadium (META) 价格分析

Metadium 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02927136
$ 0.02927136$ 0.02927136

$ 0.03024652
$ 0.03024652$ 0.03024652

$ 0.452667
$ 0.452667$ 0.452667

+0.19%

+2.37%

-3.17%

Metadium (META) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 51.33M
$ 51.33M$ 51.33M

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

1.70B
1.70B 1.70B

什么是Metadium (META)

Metadium is a next-generation blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent. Metadium aims to present a future in which one can freely and conveniently use one’s own identity data.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Metadium (META) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Metadium (META) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

META 兑换为当地货币

1 META 兑换 AUD
A$0.048201024
1 META 兑换 GBP
0.024100512
1 META 兑换 EUR
0.0289206144
1 META 兑换 USD
$0.03012564
1 META 兑换 MYR
RM0.1346616108
1 META 兑换 TRY
1.0637363484
1 META 兑换 JPY
¥4.735750608
1 META 兑换 RUB
3.3587076036
1 META 兑换 INR
2.58327363
1 META 兑换 IDR
Rp485.8973513292
1 META 兑换 PHP
1.7451783252
1 META 兑换 EGP
￡E.1.5291774864
1 META 兑换 BRL
R$0.1861764552
1 META 兑换 CAD
C$0.0433809216
1 META 兑换 BDT
3.60001398
1 META 兑换 NGN
46.6338882072
1 META 兑换 UAH
1.2670844184
1 META 兑换 VES
Bs1.53640764
1 META 兑换 PKR
Rs8.391497022
1 META 兑换 KZT
15.8138522052
1 META 兑换 THB
฿1.0327069392
1 META 兑换 TWD
NT$0.9905310432
1 META 兑换 CHF
Fr0.027113076
1 META 兑换 HKD
HK$0.2340762228
1 META 兑换 MAD
.د.م0.304268964