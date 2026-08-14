MetaDAO 今日价格

MetaDAO (META) 今日实时价格为 $ 4.66，过去 24 小时内变化了 1.69%。当前 META 兑 USD 的汇率为 $ 4.66 每 META。

MetaDAO 目前市值在 $ 105,666,799 排名第 #-，流通供应量为 22.68M META。过去 24 小时内，META 的交易价格在 $ 4.67（低点）和 $ 4.82（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 10.84，而历史最低价为 $ 0.724356。

短期表现方面，META 在过去一小时内波动了 -0.53%，过去7 天内波动了 -6.62%。过去一天，总交易量达到 $ 760.12K。

MetaDAO（META）市场信息

市值 $ 105.67M$ 105.67M $ 105.67M 成交量（24H） $ 760.12K$ 760.12K $ 760.12K 完全稀释市值 $ 105.67M$ 105.67M $ 105.67M 流通量 22.68M 22.68M 22.68M 总供应量 22,684,693.490689 22,684,693.490689 22,684,693.490689

MetaDAO 的当前市值为 $ 105.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 760.12K。META 的流通量为 22.68M，总供应量是 22684693.490689，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 105.67M。