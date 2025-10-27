Metacourt（BLS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Metacourt（BLS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，BLS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。BLS 的历史最高价为 $ 0.02130219，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BLS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Metacourt（BLS）市场信息

市值 $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 219.65K$ 219.65K $ 219.65K 流通量 254.63M 254.63M 254.63M 总供应量 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Metacourt 的当前市值为 $ 65.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLS 的流通量为 254.63M，总供应量是 854998985.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 219.65K。