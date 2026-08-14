MetaArena 今日价格

MetaArena (TIMI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.28%。当前 TIMI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TIMI。

MetaArena 目前市值在 $ 239,825 排名第 #-，流通供应量为 364.35M TIMI。过去 24 小时内，TIMI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.101369，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TIMI 在过去一小时内波动了 -0.57%，过去7 天内波动了 -4.90%。过去一天，总交易量达到 $ 8.32K。

MetaArena（TIMI）市场信息

市值 $ 239.83K$ 239.83K $ 239.83K 成交量（24H） $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K 完全稀释市值 $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M 流通量 364.35M 364.35M 364.35M 总供应量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

MetaArena 的当前市值为 $ 239.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.32K。TIMI 的流通量为 364.35M，总供应量是 2100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。