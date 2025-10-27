META FINANCIAL AI（MEFAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00385059 24H最低价 $ 0.00584328 24H最高价 历史最高 $ 0.02723048 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） -19.67% 漲跌幅（7D） -24.97%

META FINANCIAL AI（MEFAI）当前实时价格为 $0.00469372。过去 24 小时内，MEFAI 的交易价格在 $ 0.00385059 至 $ 0.00584328 之间波动，市场活跃度显著。MEFAI 的历史最高价为 $ 0.02723048，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MEFAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 -19.67%，过去 7 天内累计变动为 -24.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

META FINANCIAL AI（MEFAI）市场信息

市值 $ 2.75M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.75M 流通量 585.92M 总供应量 585,918,676.9631773

META FINANCIAL AI 的当前市值为 $ 2.75M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEFAI 的流通量为 585.92M，总供应量是 585918676.9631773，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.75M。