Messy Virgo 今日价格

Messy Virgo (MESSY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.47%。当前 MESSY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MESSY。

Messy Virgo 目前市值在 $ 558,669 排名第 #-，流通供应量为 986.90M MESSY。过去 24 小时内，MESSY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MESSY 在过去一小时内波动了 -0.40%，过去7 天内波动了 -2.04%。过去一天，总交易量达到 $ 779.25。

Messy Virgo（MESSY）市场信息

市值 $ 558.67K$ 558.67K $ 558.67K 成交量（24H） $ 779.25$ 779.25 $ 779.25 完全稀释市值 $ 558.67K$ 558.67K $ 558.67K 流通量 986.90M 986.90M 986.90M 总供应量 986,896,574.5626155 986,896,574.5626155 986,896,574.5626155

Messy Virgo 的当前市值为 $ 558.67K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 779.25。MESSY 的流通量为 986.90M，总供应量是 986896574.5626155，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 558.67K。