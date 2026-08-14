mertcash 今日价格

mertcash (MEC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.64%。当前 MEC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MEC。

mertcash 目前市值在 $ 10,644.03 排名第 #-，流通供应量为 759.79M MEC。过去 24 小时内，MEC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0039766，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MEC 在过去一小时内波动了 -0.34%，过去7 天内波动了 +3.50%。过去一天，总交易量达到 --。

mertcash（MEC）市场信息

市值 $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K 流通量 759.79M 759.79M 759.79M 总供应量 759,787,518.294297 759,787,518.294297 759,787,518.294297

mertcash 的当前市值为 $ 10.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEC 的流通量为 759.79M，总供应量是 759787518.294297，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.64K。