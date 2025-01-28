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Merlin Starter 价格 (MSTAR)

USD

Merlin Starter (MSTAR) 实时价格图表

$0.01487338
$0.01487338$0.01487338
+32.50%(1D)

今天 Merlin Starter (MSTAR) 的价格

今天 Merlin Starter (MSTAR) 的实时价格为 0.01489377 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MSTAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Merlin Starter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 542.09K USD
- Merlin Starter 当天价格变化为 +32.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Merlin Starter (MSTAR) 价格表现 USD

今天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00367026
在过去30天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002090653
在过去60天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007479398
在过去90天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000830605632154203

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00367026+32.70%
30天$ +0.0002090653+1.40%
60天$ -0.0007479398-5.02%
90天$ -0.000830605632154203-5.28%

Merlin Starter (MSTAR) 价格分析

Merlin Starter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01122351
$ 0.01122351$ 0.01122351

$ 0.01573404
$ 0.01573404$ 0.01573404

$ 0.074826
$ 0.074826$ 0.074826

+3.04%

+32.70%

+28.02%

Merlin Starter (MSTAR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 542.09K
$ 542.09K$ 542.09K

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什么是Merlin Starter (MSTAR)

The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.

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Merlin Starter (MSTAR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Merlin Starter (MSTAR) 的其他问题

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MSTAR 兑换为当地货币

1 MSTAR 兑换 AUD
A$0.0235321566
1 MSTAR 兑换 GBP
0.011915016
1 MSTAR 兑换 EUR
0.0141490815
1 MSTAR 兑换 USD
$0.01489377
1 MSTAR 兑换 MYR
RM0.0650857749
1 MSTAR 兑换 TRY
0.5323033398
1 MSTAR 兑换 JPY
¥2.3030236551
1 MSTAR 兑换 RUB
1.4503553226
1 MSTAR 兑换 INR
1.2863749149
1 MSTAR 兑换 IDR
Rp240.2220631431
1 MSTAR 兑换 PHP
0.8694982926
1 MSTAR 兑换 EGP
￡E.0.7484119425
1 MSTAR 兑换 BRL
R$0.0877243053
1 MSTAR 兑换 CAD
C$0.0212980911
1 MSTAR 兑换 BDT
1.8162952515
1 MSTAR 兑换 NGN
23.0910031326
1 MSTAR 兑换 UAH
0.6253894023
1 MSTAR 兑换 VES
Bs0.83405112
1 MSTAR 兑换 PKR
Rs4.1474681319
1 MSTAR 兑换 KZT
7.6969513983
1 MSTAR 兑换 THB
฿0.5035583637
1 MSTAR 兑换 TWD
NT$0.4898560953
1 MSTAR 兑换 CHF
Fr0.013404393
1 MSTAR 兑换 HKD
HK$0.1158735306
1 MSTAR 兑换 MAD
.د.م0.1487887623