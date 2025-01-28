Merlin Starter 价格 (MSTAR)
今天 Merlin Starter (MSTAR) 的实时价格为 0.01489377 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MSTAR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Merlin Starter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 542.09K USD
- Merlin Starter 当天价格变化为 +32.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00367026。
在过去30天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002090653。
在过去60天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007479398。
在过去90天内，Merlin Starter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000830605632154203。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00367026
|+32.70%
|30天
|$ +0.0002090653
|+1.40%
|60天
|$ -0.0007479398
|-5.02%
|90天
|$ -0.000830605632154203
|-5.28%
Merlin Starter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+3.04%
+32.70%
+28.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The 1st native launchpad on Merlin Chain. The accelerator for all BTC Layer2 projects. Merlin Starter’s launchpad token: $MSTAR, serves as the cornerstone of the ecosystem, driving participation, incentivizing engagement, and fueling the growth of projects launching on Merlin Starter.
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|1 MSTAR 兑换 AUD
A$0.0235321566
|1 MSTAR 兑换 GBP
￡0.011915016
|1 MSTAR 兑换 EUR
€0.0141490815
|1 MSTAR 兑换 USD
$0.01489377
|1 MSTAR 兑换 MYR
RM0.0650857749
|1 MSTAR 兑换 TRY
₺0.5323033398
|1 MSTAR 兑换 JPY
¥2.3030236551
|1 MSTAR 兑换 RUB
₽1.4503553226
|1 MSTAR 兑换 INR
₹1.2863749149
|1 MSTAR 兑换 IDR
Rp240.2220631431
|1 MSTAR 兑换 PHP
₱0.8694982926
|1 MSTAR 兑换 EGP
￡E.0.7484119425
|1 MSTAR 兑换 BRL
R$0.0877243053
|1 MSTAR 兑换 CAD
C$0.0212980911
|1 MSTAR 兑换 BDT
৳1.8162952515
|1 MSTAR 兑换 NGN
₦23.0910031326
|1 MSTAR 兑换 UAH
₴0.6253894023
|1 MSTAR 兑换 VES
Bs0.83405112
|1 MSTAR 兑换 PKR
Rs4.1474681319
|1 MSTAR 兑换 KZT
₸7.6969513983
|1 MSTAR 兑换 THB
฿0.5035583637
|1 MSTAR 兑换 TWD
NT$0.4898560953
|1 MSTAR 兑换 CHF
Fr0.013404393
|1 MSTAR 兑换 HKD
HK$0.1158735306
|1 MSTAR 兑换 MAD
.د.م0.1487887623