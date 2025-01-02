Meridian MST 价格 (MST)
今天 Meridian MST (MST) 的实时价格为 0.186489 USD。目前其市值为 $ 1.65M USD。MST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Meridian MST 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.46K USD
- Meridian MST 当天价格变化为 +10.60%
- 其循环供应量为 8.86M USD
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今天内，Meridian MST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01787597。
在过去30天内，Meridian MST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2488885923。
在过去60天内，Meridian MST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4375806428。
在过去90天内，Meridian MST 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.11675993581178595。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01787597
|+10.60%
|30天
|$ +0.2488885923
|+133.46%
|60天
|$ +0.4375806428
|+234.64%
|90天
|$ +0.11675993581178595
|+167.45%
Meridian MST 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.04%
+10.60%
+10.40%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.
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|1 MST 兑换 AUD
A$0.2983824
|1 MST 兑换 GBP
￡0.1491912
|1 MST 兑换 EUR
€0.17902944
|1 MST 兑换 USD
$0.186489
|1 MST 兑换 MYR
RM0.83360583
|1 MST 兑换 TRY
₺6.58492659
|1 MST 兑换 JPY
¥29.3160708
|1 MST 兑换 RUB
₽20.79165861
|1 MST 兑换 INR
₹15.99143175
|1 MST 兑换 IDR
Rp3,007.88667567
|1 MST 兑换 PHP
₱10.80330777
|1 MST 兑换 EGP
￡E.9.46618164
|1 MST 兑换 BRL
R$1.15250202
|1 MST 兑换 CAD
C$0.26854416
|1 MST 兑换 BDT
৳22.2854355
|1 MST 兑换 NGN
₦288.68124222
|1 MST 兑换 UAH
₴7.84372734
|1 MST 兑换 VES
Bs9.510939
|1 MST 兑换 PKR
Rs51.94651095
|1 MST 兑换 KZT
₸97.89367077
|1 MST 兑换 THB
฿6.39284292
|1 MST 兑换 TWD
NT$6.13175832
|1 MST 兑换 CHF
Fr0.1678401
|1 MST 兑换 HKD
HK$1.44901953
|1 MST 兑换 MAD
.د.م1.8835389