Merck xStock 今日价格

Merck xStock (MRKX) 今日实时价格为 $ 138.5，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MRKX 兑 USD 的汇率为 $ 138.5 每 MRKX。

Merck xStock 目前市值在 $ 269,694 排名第 #-，流通供应量为 1.95K MRKX。过去 24 小时内，MRKX 的交易价格在 $ 138.38（低点）和 $ 138.53（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 138.53，而历史最低价为 $ 94.56。

短期表现方面，MRKX 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 +7.55%。过去一天，总交易量达到 $ 1.24。

Merck xStock（MRKX）市场信息

市值 $ 269.69K$ 269.69K $ 269.69K 成交量（24H） $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 完全稀释市值 $ 124.60M$ 124.60M $ 124.60M 流通量 1.95K 1.95K 1.95K 总供应量 899,646.1307522967 899,646.1307522967 899,646.1307522967

Merck xStock 的当前市值为 $ 269.69K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.24。MRKX 的流通量为 1.95K，总供应量是 899646.1307522967，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.60M。