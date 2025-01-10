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MerchDAO 价格 (MRCH)

USD

MerchDAO (MRCH) 实时价格图表

$0.00436887
$0.00436887$0.00436887
+2.90%(1D)

今天 MerchDAO (MRCH) 的价格

今天 MerchDAO (MRCH) 的实时价格为 0.00436887 USD。目前其市值为 $ 19.98K USD。MRCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
MerchDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 871.66 USD
- MerchDAO 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 4.57M USD

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MerchDAO (MRCH) 价格表现 USD

今天内，MerchDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012569
在过去30天内，MerchDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004370674
在过去60天内，MerchDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005573647
在过去90天内，MerchDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000819403450435175

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012569+2.96%
30天$ -0.0004370674-10.00%
60天$ -0.0005573647-12.75%
90天$ -0.000819403450435175-15.79%

MerchDAO (MRCH) 价格分析

MerchDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00424029
$ 0.00424029$ 0.00424029

$ 0.00480497
$ 0.00480497$ 0.00480497

$ 9.57
$ 9.57$ 9.57

-0.04%

+2.96%

-10.39%

MerchDAO (MRCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 19.98K
$ 19.98K$ 19.98K

$ 871.66
$ 871.66$ 871.66

4.57M
4.57M 4.57M

什么是MerchDAO (MRCH)

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MerchDAO (MRCH) 资源

官网

大家还在问：关于 MerchDAO (MRCH) 的其他问题

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MRCH 兑换为当地货币

1 MRCH 兑换 AUD
A$0.0070338807
1 MRCH 兑换 GBP
0.0035387847
1 MRCH 兑换 EUR
0.0042378039
1 MRCH 兑换 USD
$0.00436887
1 MRCH 兑换 MYR
RM0.0196162263
1 MRCH 兑换 TRY
0.1547453754
1 MRCH 兑换 JPY
¥0.6905872809
1 MRCH 兑换 RUB
0.443877192
1 MRCH 兑换 INR
0.3757665087
1 MRCH 兑换 IDR
Rp70.4656352961
1 MRCH 兑换 PHP
0.2555352063
1 MRCH 兑换 EGP
￡E.0.2208463785
1 MRCH 兑换 BRL
R$0.0264316635
1 MRCH 兑换 CAD
C$0.0062911728
1 MRCH 兑换 BDT
0.5329147626
1 MRCH 兑换 NGN
6.7629233826
1 MRCH 兑换 UAH
0.1851963993
1 MRCH 兑换 VES
Bs0.23155011
1 MRCH 兑换 PKR
Rs1.2183030882
1 MRCH 兑换 KZT
2.2969770912
1 MRCH 兑换 THB
฿0.151162902
1 MRCH 兑换 TWD
NT$0.1439979552
1 MRCH 兑换 CHF
Fr0.0039756717
1 MRCH 兑换 HKD
HK$0.0339898086
1 MRCH 兑换 MAD
.د.م0.0439508322