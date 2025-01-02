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Merchant 价格 (MTO)

USD

Merchant (MTO) 实时价格图表

$0.053611
$0.053611$0.053611
+6.30%(1D)

今天 Merchant (MTO) 的价格

今天 Merchant (MTO) 的实时价格为 0.053638 USD。目前其市值为 $ 3.17M USD。MTO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Merchant 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.10K USD
- Merchant 当天价格变化为 +6.25%
- 其循环供应量为 59.18M USD

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Merchant (MTO) 价格表现 USD

今天内，Merchant 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00315383
在过去30天内，Merchant 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017699574
在过去60天内，Merchant 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0144101651
在过去90天内，Merchant 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00964797727719231

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00315383+6.25%
30天$ +0.0017699574+3.30%
60天$ +0.0144101651+26.87%
90天$ +0.00964797727719231+21.93%

Merchant (MTO) 价格分析

Merchant 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.050241
$ 0.050241$ 0.050241

$ 0.053657
$ 0.053657$ 0.053657

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

+0.06%

+6.25%

+4.22%

Merchant (MTO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

59.18M
59.18M 59.18M

什么是Merchant (MTO)

The token that supports the MTO DeFi Payment Protocol that enables point-of-sale terminals to operate on blockchains and brings consumer protection to crypto payments.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Merchant (MTO) 资源

官网

大家还在问：关于 Merchant (MTO) 的其他问题

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MTO 兑换为当地货币

1 MTO 兑换 AUD
A$0.0858208
1 MTO 兑换 GBP
0.0429104
1 MTO 兑换 EUR
0.05149248
1 MTO 兑换 USD
$0.053638
1 MTO 兑换 MYR
RM0.23976186
1 MTO 兑换 TRY
1.89395778
1 MTO 兑换 JPY
¥8.4318936
1 MTO 兑换 RUB
5.98010062
1 MTO 兑换 INR
4.5994585
1 MTO 兑换 IDR
Rp865.12891114
1 MTO 兑换 PHP
3.10724934
1 MTO 兑换 EGP
￡E.2.72266488
1 MTO 兑换 BRL
R$0.33148284
1 MTO 兑换 CAD
C$0.07723872
1 MTO 兑换 BDT
6.409741
1 MTO 兑换 NGN
83.03055124
1 MTO 兑换 UAH
2.25601428
1 MTO 兑换 VES
Bs2.735538
1 MTO 兑换 PKR
Rs14.9408649
1 MTO 兑换 KZT
28.15619534
1 MTO 兑换 THB
฿1.83871064
1 MTO 兑换 TWD
NT$1.76361744
1 MTO 兑换 CHF
Fr0.0482742
1 MTO 兑换 HKD
HK$0.41676726
1 MTO 兑换 MAD
.د.م0.5417438