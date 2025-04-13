MeowCat 价格 (MEOW)
今天 MeowCat (MEOW) 的实时价格为 0.00125301 USD。目前其市值为 $ 125.34K USD。MEOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
MeowCat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- MeowCat 当天价格变化为 +5.06%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，MeowCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，MeowCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001335922。
在过去60天内，MeowCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002923952。
在过去90天内，MeowCat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013760344019739082。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+5.06%
|30天
|$ -0.0001335922
|-10.66%
|60天
|$ -0.0002923952
|-23.33%
|90天
|$ -0.0013760344019739082
|-52.33%
MeowCat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.49%
+5.06%
+5.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Come meow with us
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|1 MEOW 兑换 VND
₫32.12842941
|1 MEOW 兑换 AUD
A$0.0019922859
|1 MEOW 兑换 GBP
￡0.0009522876
|1 MEOW 兑换 EUR
€0.0011026488
|1 MEOW 兑换 USD
$0.00125301
|1 MEOW 兑换 MYR
RM0.0055383042
|1 MEOW 兑换 TRY
₺0.0476895606
|1 MEOW 兑换 JPY
¥0.1798194651
|1 MEOW 兑换 RUB
₽0.1042253718
|1 MEOW 兑换 INR
₹0.1077087396
|1 MEOW 兑换 IDR
Rp20.8834916466
|1 MEOW 兑换 KRW
₩1.7798380545
|1 MEOW 兑换 PHP
₱0.0716471118
|1 MEOW 兑换 EGP
￡E.0.0642543528
|1 MEOW 兑换 BRL
R$0.0073426386
|1 MEOW 兑换 CAD
C$0.0017291538
|1 MEOW 兑换 BDT
৳0.1519274625
|1 MEOW 兑换 NGN
₦1.9920603582
|1 MEOW 兑换 UAH
₴0.0517618431
|1 MEOW 兑换 VES
Bs0.08896371
|1 MEOW 兑换 PKR
Rs0.3505796679
|1 MEOW 兑换 KZT
₸0.6462023172
|1 MEOW 兑换 THB
฿0.0419382447
|1 MEOW 兑换 TWD
NT$0.0405599337
|1 MEOW 兑换 AED
د.إ0.0045985467
|1 MEOW 兑换 CHF
Fr0.0010149381
|1 MEOW 兑换 HKD
HK$0.0097108275
|1 MEOW 兑换 MAD
.د.م0.0116279328
|1 MEOW 兑换 MXN
$0.025436103