Mento Swiss Franc 今日价格

Mento Swiss Franc (CHFM) 今日实时价格为 $ 1.22，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CHFM 兑 USD 的汇率为 $ 1.22 每 CHFM。

Mento Swiss Franc 目前市值在 $ 86,231 排名第 #-，流通供应量为 70.88K CHFM。过去 24 小时内，CHFM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.38，而历史最低价为 $ 0.587826。

短期表现方面，CHFM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 707.67。

Mento Swiss Franc（CHFM）市场信息

市值 $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K 成交量（24H） $ 707.67$ 707.67 $ 707.67 完全稀释市值 $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K 流通量 70.88K 70.88K 70.88K 总供应量 70,876.22819709033 70,876.22819709033 70,876.22819709033

Mento Swiss Franc 的当前市值为 $ 86.23K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 707.67。CHFM 的流通量为 70.88K，总供应量是 70876.22819709033，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.23K。