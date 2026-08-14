Mento South African Rand 今日价格

Mento South African Rand (ZARM) 今日实时价格为 $ 0.06137，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ZARM 兑 USD 的汇率为 $ 0.06137 每 ZARM。

Mento South African Rand 目前市值在 $ 49,985 排名第 #-，流通供应量为 814.49K ZARM。过去 24 小时内，ZARM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.123526，而历史最低价为 $ 0.02702969。

短期表现方面，ZARM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.89%。过去一天，总交易量达到 $ 2.45。

Mento South African Rand（ZARM）市场信息

市值 $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K 成交量（24H） $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 完全稀释市值 $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K 流通量 814.49K 814.49K 814.49K 总供应量 814,488.263125136 814,488.263125136 814,488.263125136

Mento South African Rand 的当前市值为 $ 49.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.45。ZARM 的流通量为 814.49K，总供应量是 814488.263125136，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.99K。