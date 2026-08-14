Mento Philippine Peso 今日价格

Mento Philippine Peso (PHPM) 今日实时价格为 $ 0.01633523，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PHPM 兑 USD 的汇率为 $ 0.01633523 每 PHPM。

Mento Philippine Peso 目前市值在 $ 26,113 排名第 #-，流通供应量为 1.60M PHPM。过去 24 小时内，PHPM 的交易价格在 $ 0.01633198（低点）和 $ 0.0163501（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02810175，而历史最低价为 $ 0.00810846。

短期表现方面，PHPM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.63%。过去一天，总交易量达到 $ 15.34。

Mento Philippine Peso（PHPM）市场信息

市值 $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K 成交量（24H） $ 15.34$ 15.34 $ 15.34 完全稀释市值 $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K 流通量 1.60M 1.60M 1.60M 总供应量 1,598,552.609228014 1,598,552.609228014 1,598,552.609228014

Mento Philippine Peso 的当前市值为 $ 26.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.34。PHPM 的流通量为 1.60M，总供应量是 1598552.609228014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.11K。