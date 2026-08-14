Mento Nigerian Naira 今日价格

Mento Nigerian Naira (NGNM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 NGNM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 NGNM。

Mento Nigerian Naira 目前市值在 $ 56,599 排名第 #-，流通供应量为 79.40M NGNM。过去 24 小时内，NGNM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，NGNM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 9.94。

Mento Nigerian Naira（NGNM）市场信息

市值 $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K 成交量（24H） $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 完全稀释市值 $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K 流通量 79.40M 79.40M 79.40M 总供应量 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717 79,395,313.96854717

Mento Nigerian Naira 的当前市值为 $ 56.60K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.94。NGNM 的流通量为 79.40M，总供应量是 79395313.96854717，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.60K。