Mento Kenyan Shilling 今日价格

Mento Kenyan Shilling (KESM) 今日实时价格为 $ 0.00772641，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 KESM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00772641 每 KESM。

Mento Kenyan Shilling 目前市值在 $ 164,506 排名第 #-，流通供应量为 21.29M KESM。过去 24 小时内，KESM 的交易价格在 $ 0.00772502（低点）和 $ 0.00774623（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00874692，而历史最低价为 $ 0.0036511。

短期表现方面，KESM 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 31.54。

Mento Kenyan Shilling（KESM）市场信息

市值 $ 164.51K$ 164.51K $ 164.51K 成交量（24H） $ 31.54$ 31.54 $ 31.54 完全稀释市值 $ 164.51K$ 164.51K $ 164.51K 流通量 21.29M 21.29M 21.29M 总供应量 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865 21,290,976.72519865

Mento Kenyan Shilling 的当前市值为 $ 164.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.54。KESM 的流通量为 21.29M，总供应量是 21290976.72519865，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 164.51K。