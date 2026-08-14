Mento Japanese Yen 今日价格

Mento Japanese Yen (JPYM) 今日实时价格为 $ 0.0063633，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 JPYM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0063633 每 JPYM。

Mento Japanese Yen 目前市值在 $ 74,551 排名第 #-，流通供应量为 11.72M JPYM。过去 24 小时内，JPYM 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00726235，而历史最低价为 $ 0.00388634。

短期表现方面，JPYM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.13%。过去一天，总交易量达到 $ 19.34。

Mento Japanese Yen（JPYM）市场信息

市值 $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K 成交量（24H） $ 19.34$ 19.34 $ 19.34 完全稀释市值 $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K 流通量 11.72M 11.72M 11.72M 总供应量 11,718,919.07899586 11,718,919.07899586 11,718,919.07899586

Mento Japanese Yen 的当前市值为 $ 74.55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.34。JPYM 的流通量为 11.72M，总供应量是 11718919.07899586，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.55K。