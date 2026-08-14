Mento Colombian Peso 今日价格

Mento Colombian Peso (COPM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 COPM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COPM。

Mento Colombian Peso 目前市值在 $ 21,652 排名第 #-，流通供应量为 67.97M COPM。过去 24 小时内，COPM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COPM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.00%。过去一天，总交易量达到 $ 14.64。

Mento Colombian Peso（COPM）市场信息

市值 $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K 成交量（24H） $ 14.64$ 14.64 $ 14.64 完全稀释市值 $ 21.65K$ 21.65K $ 21.65K 流通量 67.97M 67.97M 67.97M 总供应量 67,970,123.79881042 67,970,123.79881042 67,970,123.79881042

Mento Colombian Peso 的当前市值为 $ 21.65K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.64。COPM 的流通量为 67.97M，总供应量是 67970123.79881042，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.65K。